兩警司住宅疑僭建　警方：不評論個別個案

警察機動部隊校長莊定賢及新界北總區警司韋華高的住宅均涉嫌僭建，其中莊定賢的花園內更藏有警察雪糕筒，並以多個警察雪糕筒在官地霸佔車位，有霸佔官地之嫌。警方回覆指，就個別個案不作評論，又指如有相關資料或證據，可向有關部門查詢或投訴，相關人員會積極配合有關部門的調查。對於莊定賢涉嫌取走警察雪糕筒作私人用途事宜 ，警方則稱會了解事件。

有報道指莊定賢（Jordan David John）位於西貢田寮的46號村屋住宅涉僭建及霸佔官地。查冊發現，莊定賢於2007年以800萬元購入該村屋地下及一樓單位。

東網記者今早到現場視察，發現其寓所門外疑僭建了一道長約一米的透明玻璃簷篷，外圍以約兩米高的木板圍封劃作私人花園，佔地約200平方呎，明顯超出建築範圍，而花園內不但看到梳化及矮枱等物品，更發現藏有警察雪糕筒。

寓所外的爛地上，被指霸佔車位的多個警察雪糕筒已不復見，而莊定賢的藍色座駕仍停泊於原位。據了解，莊定賢目前不在港，而其住宅所發現的警察雪糕筒，據悉是因該處早前被人滋擾破壞，警察雪糕筒是當時用以圍封現場而留下的。

至於另一名同樣被指涉僭建的新界北總區警司韋華高，其位於西貢大洞村70號村屋的天台範圍有一個面積約為500平方呎的玻璃屋，並以白色鋁板及落地深色玻璃組合而成 ，有僭建之嫌。據查冊所知，該幢村屋二樓連天台單位是韋華高於1995年以240萬元購入。

兩位警司均曾在去年的反修例運動中有「出位」表現，莊定賢為速龍小隊總指揮，曾多次帶隊到示威現場作驅散行動；而韋華高則曾以「yellow object」形容被捕人士，引起社會爭議。

東網記者正向地政總署查詢事件，暫未有回覆。