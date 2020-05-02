3少年被揭藏武中年婦涉襲警　准保候訊

反對修訂《逃犯條例》的示威不斷，有警員去年11月初巡經沙田新城市廣場附近時，見數名人士正在更衣，遂上前截查，在其中3人身上搜出懷疑是可發出雷射光的裝置、噴漆和錘子等物，期間一名女子涉揮傘襲擊警員。4人事後被控管有攻擊性武器和襲警等7罪，今(2日)在粉嶺法院提訊，被告毋須答辯，續准以1000港元保釋至6月30日於沙田法院再訊，以待辯方索閱文件。

首兩名被告為14和15歲的男童，餘下兩名被告則為16歲姓鍾男生和56歲女文員吳白燕。首兩名被告各被控一項管有攻擊性武器罪，指他們於去年11月3日，在沙田新城市廣場外近沙田大會堂廣場，各管有一個能發出雷射光束的裝置。3名男被告另各被控一項管有物品意圖損壞財產罪，指他們分別在上址管有噴漆、錘子和摺刀等物。

至於吳則被控襲警罪，以及另一項屬交替控罪的普通襲擊罪，指她襲擊高級督察A。辯方表示會保留反對控方為警員申請匿名令的權利。

據悉，警員當日下午巡經上址時，看見5名人士正在換衫，遂上前截查，他們見狀擬離去，警員截停他們，並搜出懷疑涉案物品。搜查期間，有在場市民指罵警員，此時吳涉用傘打穿着便衣的A。