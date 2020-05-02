被指經營無牌旅館　陶輝稱會配合相關部門調查

警務處外籍助理處長陶輝報住清水灣碧水新村牌照屋被質疑違規，亦被指有僭建及霸佔官地之嫌；另有指陶輝夫婦將村內另一間面積逾千呎的牌照屋當民宿出租，並在Facebook的外籍人士群組宣傳，疑有人違反牌照屋條款，更可能涉及無牌經營旅館。陶輝今日接受查詢時表示會配合調查。

東網記者今(2日)晨七時許到碧水新村視察，陶輝於上午十時許由其報住的1號屋獨自出門。問到他會否遷出居所，他表示地政總署在調查，正等待調查結果；陶又稱牌照屋持有人容許他居住，但若地政總署有所指示，他會遵從。陶輝指目前地署尚未到其居所實地調查，又透露早前在裝修期間，有地署人員曾到來，當時沒有事，但可能目前狀況改變。

談到另一間牌照屋61A號理應只可儲物但如今疑作民宿出租，陶回應指留意到相關指控，又指有關部門正在調查，他會配合有關部門調查及等待調查結果。屆時若有指示，他會依從。

另外，東網記者於早上七時許留意到有一名男子手持行李由牌照屋61A號步出，記者上前查問他是否與陶輝有聯繫時，他隨即折返入屋。惟不久後他改以背包與另一女子結伴出門，對記者提問搖手表示無回應，登上一輛車輛離去。