帶手環內地婦街頭被截揭虛報隔離地址　控方擬加控罪

一名在內地出生、持美國護照的無業婦人，4月中經深圳灣口岸來港時，涉虛報其隔離地址，最終她在街上被警員截查時揭發事件。婦人現被控向獲授權人員提供虛假或具誤導性的資料罪，今(2日)被解往粉嶺法院提訊，毋須答辯。案件押後至6月1日於屯門法院再訊，以待控方索取法律意見，並考慮會否加控被告其他控罪，期間她獲准保釋。

47歲被告Sonya Shu報稱無業，控罪指她於今年4月16日，向衞生署授權人員訛稱北角英皇道一個單位是她實行檢疫的地點。

被告今沒有律師代表，控方申請押後案件，以待考慮控罪適切性，以及會否加控被告其他控罪，期間不反對她擔保，並透露她已完成隔離令。裁判官最終批准被告不用支付保釋金下保釋，期間不得離港。

據了解，被告案發當日入境時，涉訛稱住在英皇道一個單位，並會在上址隔離至4月29日，惟有警員於4月26日凌晨時分巡經北角街頭時截停被告，發現她戴有電子手環，調查後確認她是須遵守隔離令的人士，而她提供的地址並不存在。此外，案情另指被告入境後曾入住在酒店和賓館，但數日後已花光金錢。