DSE數學科今開考　考生稱試題不難盼摘「星」

中學文憑試(DSE)今日(2日)考核數學科必修部分，根據考評局資料，約4.2萬名考生報名。考試於早上8時半開始，部分學校亦提早讓考生進入學校等候。有考生指今年試題不算太難，有望摘「星」而回；亦有學生考畢便趕回家溫習下周一(4日)開考的中文科，對「死亡之卷」嚴陣以待。

東網記者今早在大埔一間中學視察，發現大部分考生於開考前半小時，已陸續排隊進入試場，並逐一交上健康申報表。監考人員亦為考生測量體溫，更有人戴上2個口罩應試。

考生潘同學指，今年數學科試題不算太難，自己停課期間每日用上3小時操練，包括一份長題目和選擇題的試卷，又指希望數學科能夠摘「星」。她又指現在才開始溫習中文科，會盡力以為，希望成績可以有「3」。

另一考生馮同學表示，停課期間有做past paper(歷屆試題)練習，但坦言自己數學科成績較差，故信心不大，未必可以取得合格。她又指應考期間沒有特別情況，曾擔心文憑試會一再延期或取消。對有「死亡之卷」之稱的中文科，她指一直有背誦範文，又認為要放鬆心情，太「chur」便會有負面情緒，會以聽音樂和看書減壓。