95%受訪者不想隔離營近民居　6成人稱會上街抗議

早前有巿民反對居所附近設隔離營，接收懷疑新冠肺炎個案，香港大學社工系學生訪問455名香港市民，發現近95%受訪者認為隔離設施不應接近民居，70%人不接受設施距離居所10分鐘內步行路程，6成人會上街抗議表達訴求。團隊建議政府以積極及具透明度手法訂立防疫政策，以減低市民不安。

香港大學社會工作及社會行政學系11名學生組成研究團隊，於今年3月進行網上問卷調查，探討隔離設施作公眾諮詢的重要性，84.3%受訪者同意政府應就選址作公眾諮詢，60%人表示若隔離營設於居住地區，會上街抗議。

團隊指，調查反映政府漠視民意，措施訂立目的高尚亦惹來巿民反對。不過，巿民並非不願為抗疫讓步，有近6成人接受政府於各區設立指定診所，集中處理有輕微肺炎症的病人。

團隊建議政府及相關機構加強了解民意，主動就所有潛在防疫措施進行民意調查，並以具透明度的手法推行防疫政策，以減少推出致市民不滿或不安的措施，同時可保障其知情權。