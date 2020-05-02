急救員直踩12小時　為家居檢疫者送藥︰忙到全日冇飯食

疫情之下，不少人轉行做「外賣仔」。本是香港紅十字會急救員的梁永燊Darwin，從沒想過自己有一日都要「送外賣」，為家居檢疫隔離人士送藥。

大眾在疫症當前停工停課，Darwin則每天出入紅十字會總部、醫療輔助隊總部、各大醫院及家居檢疫人士的住所，為的只是讓有長期服藥需要的檢疫人士能準時吃藥。「之前每日最少八單，試過最多十三單，十一點收工都試過」。訪問當日是Darwin口中比較「輕鬆」的一天，全日只有兩單個案，但都花了大概十二小時完成。

Darwin每日上午八時半就要到醫療輔助隊總部候命，確認過個案的資料及需要後，會先出車到檢疫人士住處領取覆診文件，再到醫院代領藥物，最後將藥物掛在他們家門口。為素未謀面的人四出奔走，最後只獲得隔着大門的道謝，Darwin依然覺得有莫大的使命感。

原因是他確切感受到自己正在幫人，每一句「唔該」都是動力。記得有一次，個案是一對老夫婦，太太不斷「急Call」Darwin稱其丈夫需要打胰島素︰「佢冇藥真係會死！」言談間他感覺到太太的焦慮，於是嘗試安撫其情緒，並作出適當的工作調動，最終成功將藥送上，太太不斷答謝他。「講句『唔該』好似好易，但我哋聽到已經好開心！」

每日在同幾個地方之間「無限輪迴」，Darwin很多時都是在「等」。他雖然是衞生署特派職員，但絕無特權，到醫院取藥時一樣要排隊，一等便是一個多小時。還未計路程，「有時個案住得遠，住柴灣但睇開屯門醫院，行車時間都好長。」

面對冗長的工時，Darwin堅持「任務第一，食飯第二」。訪問當日工作量相對少，Darwin和同事們可以「坐定定」食飯，直言「已經好幸福」！他憶述高峰期時，「買到個包食已經好好，忙起上嚟試過全日冇啖飯食。」

晚上七點半訪問結束後，Darwin仍閒不下來，趕緊為車輛進行全面消毒及個人消毒才能下班。那麼疲累值得嗎？Darwin用力地點點頭︰「無論需要嘅程度大小都好，我哋都係切切實實幫到一個人！」