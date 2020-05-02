中聯辦譴責暴徒五一違法聚集　斥反對派淪毫無底線攬炒派

昨日(1日)有網民號召發起到多區堵路和縱火等行動，沙田新城市廣場入夜更發生示威者與警員推撞，警方需施放胡椒噴霧驅散。中聯辦發言人今(2日)在網站發表談話，嚴厲譴責極端激進分子在五一假期再次發動違法聚集、滋擾商舖和投擲汽油彈等違法活動。發言人指出，疫情當頭，世界各地都在放下分歧攜手抗疫，唯獨香港一些極端激進分子喪心病狂，繼續煽動市民參與暴力活動，甚至威脅在公共場所放置炸彈，更反問：「如果任由他們胡作非為，香港還能有未來嗎？」

發言人指出，一些反對派政客為在立法會選舉中多撈席位，罔顧自由市場規則，極力炒作所謂的「黃色經濟圈」，人為製造社會撕裂，不擇手段滋擾、破壞無辜商戶，是一種政治綁架經濟的「政治攬炒」。反對派議員無視從政者應有的品德和良知，惡意拉布癱瘓議會功能，使大批與民生息息相關的法案未能得到及時審議，數以百萬計的納稅人、打工仔、殘疾人士切身利益受到影響。

發言人強調，反對派已經淪為毫無底線的「攬炒派」。他們在立法會搞「政治攬炒」、在社會上鬧「經濟攬炒」、在街頭策動「暴力攬炒」，甚至渲染所謂「真攬炒十步」，要把香港推向無底的深淵。這些處心積慮、與民為敵、毫無底線的行徑，正在摧毀香港的希望。

發言人指，在香港疫情防控剛取得階段性成果、市民未及喘息之時，反對派和激進勢力為政治私利，置民生於不顧、視法律為無物，又迫不及待地煽動「黑暴」，使社會再次陷入驚恐和痛苦記憶之中。發言人最後提到，堅定支持香港政府和警隊依法嚴懲暴力犯罪分子，採取有效措施維護香港法治秩序和公眾安全，維護國家安全，並呼籲所有關愛香港、以香港為家的人，堅決與暴力割席，向攬炒説不，決不允許幾代港人打拚造就的繁榮毀於一旦。