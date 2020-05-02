大型補習社停課停業　被指拖欠學費及導師薪金

全港學校因疫情停課，中學文憑試（DSE）中英口試亦因而取消，有大型補習社停課期間亦停止營運，並取消口試課程，但未有公布退款安排，學生追討約一個月仍未有回音。另有該補習社旗下導師近期在網上指控，遭補習社拖欠薪酬及欠供強積金。

有學生不滿該補習社2月及3月補習班及中六口試都因疫情取消，但沒有主動公布退款安排。而多名報讀中文科補習班課程的學生向校方查詢亦被推搪及拖延，及後才獲悉相關導師已離職，學生要求退款。補習社雖稱退款需時21日，並著學生到分校領取款項，但至今已逾1個月，仍未獲得回音。

另外，該補習社有導師早前在網上指控遭長期拖欠薪金，指停課期間不時有學生查詢上課安排，但高層未有妥善回覆。欠薪員工致電補習社查詢亦被掛斷電話。網上流傳有導師慘被拖糧近3個月，涉款逾10萬港元，向補習社發律師信追討。

近期亦有離職導師投訴被無理解僱，指管理層濫發警告信，為避免支付代通知金等離職補償，現考慮入稟勞資審裁處追討欠薪等賠償。勞工處表示關注事件，並指受影響的員工如對《僱傭條例》及其僱傭權益有疑問，可聯絡勞工處勞資關係科尋求協助。