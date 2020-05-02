下周母親節食肆零預訂　市民敍天倫要分枱寧自己煮

酒樓因只可開細枱影響母親節市道。(李志湧攝)

近日新冠肺炎疫情緩和，禁聚令等防疫措施亦將於下周四(7日)屆滿，飲食業促請港府將每枱限制人數4人放寬至6人。有酒樓經理指，下周日(10日)便是母親節，以往前一周預訂經已爆滿，惟至今日(2日)止仍未有訂枱，期望港府在母親節前放寬限制，以助市道。

旺角一間酒樓的經理丁小姐表示，母親節是共敍天倫的日子，一般一家三口再加爺爺嫲嫲等，至少會有5人食飯慶祝，「限得4個人，要分2枱坐不如返屋企自己煮」。她指，往年酒樓會在母親節時開8人或以上的大枱，惟現時限制4人一枱，只能開細枱，故截至今日仍未接到母親節預訂。

丁續稱，禁聚令下客量大減70%，生意額由每月400萬港元降至僅100萬港元左右。加上樓面只能開細枱、枱數減了三分之一，員工亦要輪流放無薪假。她又指，對母親節市道不感樂觀，認為政府應增加資助，並補貼基層打工仔。

韓式料理餐廳經理陳先生則表示，不少餐廳於禁聚令下不能使用大枱，引致客量大跌，生意額亦同樣受挫。但因近日疫情有所紓緩，客量漸漸回升。他直言禁聚令的成效不大，最重要應繼續封關，以減少輸入性個案。