港人在澳門完成醫學觀察後　回港毋須重複隔離

現時來往港澳的人士需要於兩地隔離，澳門衞生局傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，收到香港衞生署通知，會豁免部分在澳門完成醫學觀察的香港居民，於返港後再隔離14天，但只限香港居民。有關人士需要在澳門完成醫學觀察當天或翌日到港，回港前沒有到過澳門醫療機構，或接觸確診患者等。

當被問到澳門會否有同樣政策時，梁亦好指香港現時的醫學觀察措施，沒有為隔離人士在觀察完成前進行核酸檢測，而香港仍持續有輸入和本地個案，因此仍需時評估，當風險相對平穩時才會考慮調整入境措施。

根據現時澳門的入境檢疫措施，香港居民入境澳門後，需要接受14天指定地點的醫學觀察；如入境前14天內曾經到過外國，則禁止入境。

另外，隨着內地及澳門的疫情緩和，為了讓市民及旅客生活早日回復正常，澳門政府宣布，珠海及澳門雙方多次磋商後，決定由明日(3日)開始恢復關閘口岸及港珠澳大橋口岸的原有通關時間。其中關閘口岸的通關時間由現時的早上6時至晚上10時，恢復為早上6時至翌日凌晨1時；港珠澳大橋澳門口岸珠澳旅檢大廳由現時早上10時至晚上8時，恢復為原來的早上8時至晚上10時。

此外，珠海市新冠肺炎疫情防控指揮部發布通告，指按照省、市疫情防控指揮部對就學返校的工作部署，以及澳門下周一(4日)復課的實際需要，經澳門和珠海、中山三地政府溝通協商，決定由明早6時起，經珠澳口岸入境就學返校的相關人員，暫時不需要集中隔離醫學觀察。相關人士入境時，須攜帶有效學生證、教師證或職員工作證和核酸檢測陰性結果證明等文件。