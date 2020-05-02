疫情緩和市民盼解「禁」　戲院K房風險高應暫緩重開

新冠肺炎疫情有所回落，本周共有6天出現零確診，在家抗疫已久的市民趁周末出門「鬆一鬆」，旺角人頭湧湧，一時回復昔日的熱鬧氣氛。政府頒布的禁聚令下周四(7日)將屆滿，有市民認為若零確診天數持續，可考慮重開卡拉OK及戲院等；亦有市民認為戲院屬封閉場所，傳染風險較高，應再觀察多些日子才考慮重開。

市民黃小姐認為疫情有緩和迹象，若未來持續錄得零確診，呼籲政府考慮放寬防疫措施，可參考澳門的做法，若兩周無新確診個案，讓深受市民歡迎的戲院或卡拉OK等場所重開。她又指，疫情令港人困在家中，打工仔及學生無法上班上課，認為在情況許可下可出門「抖一抖」。

譚氏夫婦則認為，戲院及卡拉OK等封閉空間內有多人聚集，應觀望疫情發展再決定是否重開。譚太又指，全球多個國家及地區疫情仍然嚴重，政府應繼續封關，阻止再有輸入性個案流入。

育有2名小朋友的馮女士表示，停課後兒子經常困在家中，對小朋友成長有不良影響。故趁近日疫情有所減退，帶小朋友出門「抖抖氣」。她亦同意戲院等場所應繼續關閉，靜待疫情真正過去再重開。