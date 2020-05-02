學校因DSE開考有人流控制經驗　中學校長認為復課合時

新冠肺炎疫情漸趨緩和，中學文憑試(DSE)上月底順利開考，據了解，高中最快將於本月26日先行復課，其後逐步安排小學高年級生在6月初復課。有中學校長指疫情有所緩和，防疫物資供應有所增加，加上不少學校借出場地開考DSE，具備人流控制經驗，相信現已具備復課條件。有小學校長則擔憂兒童口罩供應不足，冀局方計算用量，並確保兒童口罩供應充足才安排復課。

教育局近日多次就復課一事收集學界意見，消息指，教育局將採取分階段復課，並把課堂改為半日制，避免於校內午膳增添染疫風險。中四及中四學生最快將於DSE筆試完結後翌日，即本月26日復課，初中生料於下月中旬復課。至於小學，小五及小六學生或於下月初復課，其後再安排小三及小三學生復課。年紀較小的初小及幼稚園學生或未能於本學年復課。

中學校長會主席鄧振強指出，復課必須滿足3項條件，包括疫情受控、市面上防疫物資供應充足、及學校作好復課準備。他認為近日出現「零確診」，口罩供應亦較月前充裕、價格有所回落，加上約350間中學借出場地供DSE考生應考，具備人流控制及消毒校舍的經驗。據其了解，大部分中學均認為現時復課合適。

小學校長、教聯會主席黃錦良表示，學校停課多時，不少家長擔憂影響子女學習進度，冀能在安全情況下盡快復課。惟目前家長購買兒童口罩不太容易，他強調提供口罩並非單單是學校責任，學生出門時亦需佩戴口罩，認為當局應計算好口罩用量，並發放部分兒童口罩予學校作應急之用。

至於校舍清潔方面，他料學界屆時有3周時間作準備，包括加強消毒及重新擺放課室桌椅等，有信心可應付。

大專院校方面，隨着政府宣布明日起（4日）逐步恢復公共服務，香港大學、中文大學、理工大學及嶺南大學均先後表示將於同日起逐步恢復校園正常運作；演藝學院亦將於下月1日重開校園，料屆時可恢復面授教學。而香港城市大學則自2月7日起實施網上教學，暫未公布會否復課。