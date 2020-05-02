疫情令港人注意防疫　梁子超料今夏不會有流感高峰

新冠肺炎疫情令港人衞生意識提高，同時趕走流感在本地肆虐。截至上月12至25日，政府化驗室由公立醫院、普通科門診及私家醫生沒有樣本對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超表示，港人嚴守戴口罩及社交距離，導致其他呼吸道傳染病的傳播風險均降到最低，若繼續保持個人衞生，夏季流感高峰期很大機會不會發生。

他又說，剛過去的冬季流感高峰期較以往短，只維持了24天，比起以往的高峰期時間大跌，但呼籲港人不能鬆懈。他以美國為例，曾有當地小童同時患上新冠肺炎及流感，雖然他們不會特別危險，但會加重當地醫療系統負擔。

另外，政府推出的禁聚令將於下周四(7日)屆滿，梁子超認為，禁聚令從公共衞生角度而言並沒有必要，禁令屆滿後不需要再延長。他解釋，市民平日乘搭交通工具、到超級市場或在食肆門外等外賣都不止4人聚集，禁聚令與社會上日常活動沒一致性，市民戴口罩已有效隔離飛沫傳播。但他認同大型聚集有風險，應該繼續禁止大型集會，甚至大型婚宴及自助餐。