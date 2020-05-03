現場直擊：錢銀爭執爆街頭混戰　男子捱斬菜刀斷柄

昨日（2日）晚上10時許，旺角亞皆老街近朗豪坊對開，2名男子疑因錢銀問題爭執，並發生推撞扭打，期間有人舉起菜刀揮斬，亦有人持玻璃樽施襲；混亂中，1名遇襲男子背部受傷。

有途人拍下案發經過，事發時，有5名操內地口音男子在馬路近行人過路處推撞，一部駛至的士亦無法開行。現場所見，涉事各人似有酒意，未幾，其中一名男子被人按在地上毆打，另外2人見狀上前施援；一名穿恤衫男子拔出一把菜刀，向打人男子背部先後劈兩下，菜刀應聲飛墮地上，疑刀柄與刀鋒劈至分離，發出嘭嘭響聲，被刀劈男子上衣亦被扯甩。

其後，2名男途人上前勸阻，在場各人亦陸續返回路旁，詎料，涉事數人再度發生推撞，其中遭扯甩上衣男子，腳步不穩跌坐地上，片段亦在此結束。

警方接報到場調查，發現1名男子受傷流血，現場留有一把斷柄菜刀、鴨舌帽、玻璃碎片，口罩及血漬，警方以垃圾桶遮蓋上述物品以助搜證。傷者交由救護員初步護理傷勢後，清醒送院治理。

案發約半小時後，再有人在長沙灣昌華街一間超級市場外報案，指自己早前與友人在朗豪坊外遇襲受傷，警方正對案件展開調查，並追緝涉案兇徒。