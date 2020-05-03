東方日報A1：放寬四人一枱政府唔清唔楚　靠害餐飲業

禁聚令周四（7日）屆滿，目前疫情漸趨緩和，在禁令下經營慘淡的服務業、餐飲業、美容業等行業「求生準備」如箭在弦，強烈要求放寛限制，餐飲業界促請當局不要拖拉及早決定公布，以免錯失母親節（10日）多做生意的機會，但當局至昨日仍是說要多方面研究放寬，沒有實質內容，連有行會成員建議由「四人一枱」放寬至「六人一枱」亦無下文，予人感到「政策出台急又亂、修修補補總是漏」，如抗疫基金未能惠及所有受損者的問題。有學者炮轟港府做事沒有長遠計劃，經常拖拉慢半拍後突發性公布措施，讓業界無所適從，呼籲及早公布放寬禁令助業界救亡。

昨周末下午，銅鑼灣、尖沙嘴、旺角、中環等地區，在大批市民外出消費下，難得顯現人多擠迫的市容。不少一家大小齊出動，說是困在家中一段時間，趁疫情逐漸穩定，外出「抖抖氣」及消費，形成食店外長時間排上人龍，街頭小食店外也擠滿市民，反映市民在外用膳有需求，但受禁令所限，店主就眼巴巴讓客人流走，「有客但仍是生意差」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和昨表示，業界生意過往兩周縮減四至六成，希望下周日母親節前，政府可放寬對食肆的防疫限制，每枱增至六人。餐務管理協會會長楊位醒則指，在過去兩天假期，酒樓晚市仍沒起色，「四人一枱」仍是嚴重打擊酒樓生意，臨近母親節亦沒客人訂枱，認為只要確保顧客與員工做足個人衞生措施，應及早宣布取消每枱人數的限制。

消息指出，當局的抗疫督導委員會昨日曾經召開會議，但並沒有新的公布，據說會在周二公布新的放寬措施，遭業界質疑，為何已經有基本方案，卻不第一時間公布，讓業界有更多準備母親節的安排。

食衞局局長陳肇始表示，目前港府正考慮放寬對食肆的防疫限制，部分受禁聚令影響的處所，若可以做到經常戴口罩，或保持有效社交距離，而且承諾其執行的措施能減低感染風險，政府對該處所重開會較有信心，鼓勵業界自律，但詳情及何時實施則欠奉。

至於內地入境人士強制檢疫安排至下月七日，跨境學童、商務人士可獲豁免。陳肇始說，豁免機制由相關政策局設計，目前仍商討中，教育局會先處理香港復課事宜，再處理豁免跨境學童的檢疫安排，當局會審慎考慮部分陸路關口是否需要重開，亦會與內地當局商討檢疫安排，例如從內地抵港人士在內地做好十四日檢疫，並持有證明，抵港測試後呈陰性，可考慮減少在港檢疫的時間。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，港府做事向來慢半拍，沒有長遠計劃，參考外國做法，官員通常在措施公布前約兩星期「放風、講少少」，讓受政策影響者提前準備，惟當局向來突然公布措施，做法影響商業運作，認為政府應提早透露政策方向。對於澳門抗疫政策清晰到位，他表示這反映出香港官員「離地」，沒有了解民情，亦可能只聽取幾個專家意見就去制訂政策，如在象牙塔閉門造車。

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