我有正能量：不忍浪浪埋堆填區　貨車司機送最後一程

常言道：「眾生皆平等」，但同為動物的流浪貓狗和家養寵物待遇卻大不同。流浪動物居無定所、沒人疼惜，死後也無法一路好走，很多時候堆填區是牠們最後的歸宿。有義工不忍流浪動物死後被當成垃圾對待，變身「浪浪收屍人」，為不幸離世的流浪動物舉辦葬禮，讓牠們有尊嚴地離開。

「一路好走喇。」在寵物善終中心裏，劉志文（文哥）與義工替不幸被車撞斃的流浪貓「靚仔」舉辦喪禮。「靚仔」的送別儀式毫不馬虎，文哥在牠的遺體上放上鮮花及往生蓮花，播放佛歌，並上香替其超度，再拍照留下最後的倩影。完成儀式後，便蓋上經文被，送入焚化爐火化。「靚仔」短暫的一生在烈火熊熊的火爐中消逝。

「大約3年前喺將軍澳，我揸揸吓車見到路中間有條貓屍，本身已經駛過咗，但最後都係忍唔住返轉頭執走佢。」憶述第一次「收屍」經歷，文哥仍感到心酸。自從3年前檢起第一隻往生動物，文哥從此踏上「浪浪收屍人」的道路，至今幫助逾200隻動物，「當中貓會比較多，狗就好少，因為狗比較大隻，通常好快就會比食環署執走。」

文哥是社交平台一個關注動物權益群組的「谷主」，正職是小型貨車司機。他的小型貨車除了用作送貨外，亦是往生動物的「靈車」，送不幸身亡的流浪動物最後一程，「我唔想佢哋變地氈，所以盡量都會執走佢哋，幫佢哋叫善終公司處理身後事，想佢哋走得有尊嚴。」

每當收到求助電話，文哥會馬上放下手上工作，駕車趕赴現場。但並非每個「報案人」提供的地址都是準確及詳細，當中甚至有惡作劇，「虛報」意外個案戲弄他。文哥往往要在意外地點附近徘徊，尋找動物屍體的蹤影，十分考驗眼力。找到屍體後，文哥會在附近把車停泊好，帶上口罩及手套，把屍體檢走放進膠箱。駛到別處後，文哥會重新包裹屍體，再用晶片機檢查動物是否植入晶片，以便聯絡其主人。最後一步便是帶「浪浪」回寵物善終中心，讓中心替其安排身後事。

每次收屍行動都要與時間競賽，文哥每次都要盡快到達現場，避免動物再次被車碾成過外，更不希望牠們成為堆填區一物，「唔想佢哋畀食環署執走，因為食環署只會當佢哋係垃圾，丟佢哋去堆填區。」

文哥希望市民在馬路看見動物時，可以多做一步，用膠箱或紙盒檢起放到路邊，盡量維持完整的屍體，「我希望大家見到都唔好視若無睹，通知我執走佢。」

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