探射燈：高危運動　出事保險未必賠

韓劇「愛的迫降」熱播引發滑翔傘熱潮，近年不少國家以滑翔傘活動吸引遊客，不過，過往亦有人樂極生悲。今年2月，一名日籍飛行員於台灣南投玩滑翔傘時掉進樹林身亡。保險業界人士指，因滑翔傘飛行屬高危運動，發生意外後就算事主已購買旅遊保險亦未必可獲賠償。

乘滑翔傘從高空俯瞰美景，令不少遊客趨之若鶩，瑞士、西班牙、日本及尼泊爾等地不少景點亦有提供滑翔傘租借或體驗服務，如富士山飛行體驗、喜馬拉雅山雙人滑翔傘體驗等，收費由數百至數千元不等，即使無任何飛行體驗的遊客亦可參與。

香港保險業專業人員總會會長張偉良表示，並非所有在本地購買的旅遊保險均會把滑翔傘、潛水及騎馬等高危運動納入受保範圍，但市面上還是有相關保險產品提供，保障市民以娛樂性質體驗運動。張提醒市民若想購買保險，應了解清楚保單條款，特別是受保及不受保事項，亦可尋求持牌保險中介人意見，了解相關資訊。

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