探射燈：滑翔傘意外頻生　多涉飛行員誤判

滑翔傘意外時有發生，2018年一名男子於大嶼山使用滑翔傘時，疑因失控撞山身亡；2017年亦有至少2人受傷。專家表示，大多數意外原因與飛行員對環境及身體狀況錯誤判斷有關，呼籲市民遵循安全守則，並經歷充足的學習與訓練才自行飛行。

「天氣係會有影響，但香港以至全世界，八、九成意外都係人為。」香港滑翔傘協會公共關係主任任智偉表示，雖然不時聽聞有飛行員受不良天氣影響導致意外，但部分起因是飛行員對天氣及身體狀況判斷錯誤或過分自信，勉強在風勢、風速不當的情況下起飛所致。他呼籲參加滑翔傘活動前應適當地評估自身及環境條件，並跟從民航處發出的相關安全指引進行活動。

浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德亦表示，要安全地享受滑翔傘這大眾眼中「高危」的運動，重點在於玩家意識及經驗，亦要求玩家具備相關天文知識，反而對參加者的體質要求不高，只要身體協調能力正常，經過專業訓練，便可安心享受運動。

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