探射燈：滑翔傘玩命　亂降叢林鋸樹解困　沙灘低飛累人累己

日前有滑翔傘急降西貢馬路，險象環生。東網直擊有玩家在馬鞍山玩滑翔傘「迫降」叢林，竟違法鋸樹取傘，其他滑翔傘地點亦有大片林木被「屠殺」；更有滑翔傘涉在沙灘低飛。議員炮轟新興運動欠缺規管，初哥亦可任意傲翔，除了引致人命傷亡，更有破壞環境的威脅。

現時本港有8個指定地點進行滑翔傘活動，馬鞍山郊野公園的昂平營地為其中之一。東網記者日前直擊，一名滑翔傘飛行員降落時，滑翔傘器材不慎卡在樹上，傘衣和傘繩纏繞樹枝。至少3名同伴前往解救，其中1人爬到樹上把纏繞傘衣的樹枝鋸斷，卻未能取傘；另1人隨即將樹砍下，在距離地面約1米的樹幹位置下刀，數分鐘後，逾10米高的樹倒下，樹幹及斷枝散落一地，最終成功取傘。

記者曾上前質問是否有必要鋸樹，對方先以消防員亦會鋸樹推搪，其後又指該樹本身不健康，更辯稱這是正常做法，而附近亦有其他疑因此被鋸下的樹木。記者於昂平營地附近發現有一整片被鋸倒的林木，樹木切口齊整，且遍地都是被鋸下的樹枝和樹幹。

記者在另一滑翔傘熱點大嶼山，亦見有近10名飛行員同時飛行，他們之間不時相距甚近，幾乎互相碰撞，更有飛行員在降落點下長沙沙灘低飛，不時從泳客頭頂掠過。

香港滑翔傘協會公共關係主任、亞運港隊成員任智偉直言，鋸樹做法並不理想。他指一般除非涉及人身安全，消防員一般接獲有滑翔傘卡在樹上亦未必出動，更遑論鋸樹。「你買傘繩，幾個星期就可以寄到你屋企，但一棵樹要生到咁高需要好多年。」任表示，如果無法解繩，應切斷傘繩再把傘收下來，而非整棵樹鋸倒。他指欠缺樹木發揮緩衝作用，當有意外發生時，飛行員分分鐘墮地重創。

根據現行法例，若非提供滑翔傘服務作出租或受薪之用，並不需向民航處申請飛行許可證；雖然民航處規定飛行員要持有外國滑翔傘協會的飛行資格證明，但在指定飛行地點並無查核機制，經驗不足者仍能獨自飛行，甚至未持牌者亦能偷偷起飛。

議員柯創盛促相關部門積極就新興運動設立發牌及監管制度，特別是滑翔傘運動具較高危險性，更需要確保飛行員的資歷，就算有任何事情發生，亦可方便追查。

漁護署發言人表示，根據《郊野公園及特別地區規例》，未經許可在郊野公園或特別地區內切割、摘取或根除任何植物，最高可被判罰款2000港元及監禁3個月；在林區或植林區內砍伐或摧毀樹木，則最高可被判罰款2.5萬港元及監禁1年，而2017至2019年涉及非法砍伐樹木或破壞植物的檢控個案，分別為25、19和10宗。

民航處發言人表示，根據《1995年飛航（香港）令》，任何人不得因鹵莽或疏忽操作航空器（包括滑翔傘）而危害他人或財產的安全，違反有關規定，可被檢控。

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