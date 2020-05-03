首季GDP增長料遜預期　陳茂波：港經濟歷60年來最差1年

財政司司長陳茂波日前表示，會大幅向下修訂今年的經濟預測，最新估計為負增長4%至7%。他今日(3日)在網誌補充指，若疫情發展以至外圍帶來的壓力令經濟萎縮幅度靠近預測的下限，將是本港經濟自60年代有紀錄以來最差的1年。他又談到向市民派發1萬港元的計劃，指已有超過20家銀行參與協助發放款項，6月底便可接受申請，料8月底前大部份人可收到款項。

陳茂波表示，在暴力衝擊與疫情接連打擊下，即將公布的第1季GDP按年增長預測將會更差，且是連續第3季度的萎縮，情況令人擔憂。至於全年經濟預測，由於環球市場經濟大蕭條，因此，拉動本港經濟的三頭馬車，包括內部需求、出口及投資，暫難有顯著起色，經濟預測下調的幅度，比2月中時估計的負增長1.5%至微增0.5%更差。

他強調，要想經濟恢復動力、甚至踏入復甦，需要穩定平和的社會氣氛，此時此刻的香港，「人和」或較「天時地利」更重要。

他又談到向市民派發1萬港元的情況，現時已有超過20家銀行參與協助發放款項，登記程序非常簡單，有個人銀行戶口的市民，可透過電子方式申請，既可省卻文書處理時間，亦可較快收到錢。呼籲還未有個人銀行戶口的市民，應考慮盡快在銀行開設個人帳戶。

按照目前的時間表，政府會在6月底將接受合資格的市民登記，7月中開始現金到手，估計8月底大部份申請人可收到款項。