避疫行山危機處處　魯莽打卡屢生致命意外

新冠肺炎在全球爆發多個月，各國出入境限制加上港府「禁聚令」，令市民留家多時。適逢上周四(4月30日)開始4日長假期，加上疫情稍緩，大批市民紛紛湧至香港多個郊野地區呼吸新鮮空氣。

事實上，行山熱潮在過去數月已經盛起，亦有市民在郊野未懼疫情「除罩」，甚至將口罩隨意棄置，早已惹來批評。而多個行山熱點如獅子山、四疊潭、自殺崖等更掀起行山人士一陣打卡風氣，惟上述地點多時為懸崖瀑布，縱然景色壯麗，市民打卡時亦險象環生。

另一方面，各山險要處多時會有漁護署設立的警告牌，提醒山友切勿前進，當中便包括獅子山、狗牙嶺「一線生機」崖壁等，惟不少市民仍會選擇無視警告，特意「越級」挑戰，惟以上各處均曾發生多次行山意外。日前更有外籍人士在飛鵝山自殺崖上，大玩疊羅漢倒立等危險動作，引起網民熱論。

在避疫呼吸新鮮空氣、欣賞香港各處美景的同時，有市民疑錯估山徑難度、高估個人能力，政府飛行服務隊屢屢出動救援，甚至有市民因而付出性命代價。翻查資料，今年首3個月就發生至少10宗致命行山意外，而其他大小意外受傷、不適個案更是不勝其數。

其中就包括在1月27日年初三當日，一名姓徐(46歲)女子，在沙頭角紅花嶺行山期間，疑爬上約4米高的紅萬石澗瀑布頂時失足墮下，頭部重創送院後不治。另亦有於3月1日發生，姓涂(59歲)行山男在新娘潭散石澗攀爬時失足墮至40米崖底，最終傷重不治。致命事件涉及多宗墮崖、墮瀑布，而死者亦不乏豐富經驗的行山人士。

攀山專家鍾建民指，近日戶外活動人數的確有所上升，更有一批本身缺乏行山經驗，僅以電話地圖作參考，一窩蜂「人去我去」到行山熱點打卡，準備工夫卻不足的行山人士。此外，他又指即使是經驗豐富的山友，亦不時因缺乏新鮮感，而挑戰攀爬崖壁，惟他們缺乏相關技術訓練，攀岩時可能會遇上進退兩難、「唔上唔落」的局面，嚴重者更可能因岩石鬆脫而發生意外。

鍾又指，近日天氣開始轉熱，預料會有更多行山人士到山澗、水潭戲水，除了「一凍一熱」容易中暑不適外，水潭深淺難測，跳潭人士不慎撞石的話，可能造成嚴重受傷，直言市民應盡量避免。此外，由於行山人士追求新鮮感，選擇人煙稀少、偏遠的地方遠足，部分更會走至非常規山徑的密林內，一旦發生意外，容易求救無門，亦增加了消防搜救難度，建議市民行山時必需三思，並加倍小心。