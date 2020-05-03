24歲侍應色膽包天　兩度偷拍同一夜歸女

警方檢獲疑人案發時所穿着的衣服、使用的八達通。(趙瑞麟攝)

上月27日，凌晨近1時，一名21歲女子由港鐵彩虹站步行至牛池灣永定道寓所途中，發現被一名陌生男子以手機，伸入雙腿之間偷拍裙底。女事主立即喝斥，並急步返回寓所。惟疑人色膽包天尾隨女事主，並進入電梯大堂，女事主向保安員求助，疑人見事敗逃去。案件交由黃大仙警區重案組跟進，並根據情報分析，鎖定一名涉案男子。

警方於昨日(2日)中午12時許，於調景嶺拘捕一名24歲男子。經初步調查後，相信疑人與另外2宗影裙底案有關。其中一宗發生於今年2月，凌晨1時許，受害人皆為同一人。當時女事主回家途中，被人偷拍裙底，幸有一名見義勇為的男住客阻止對方，但女事主因受驚沒有報案。另一宗偷拍裙底案發生於3月22日凌晨3時許，秀茂坪一名25歲女子，在寓所大廈升降機內被偷拍。

據悉，疑人任職侍應，與家人同住秀茂坪邨秀義樓一單位。消息指，疑人有偷拍相關案底，於2019年5月，因影裙底而被判有罪。而兩度被偷拍女事主與疑人不認識，惟二人在調景嶺上班，在港鐵站多次相遇。警方在疑人的寓所搜證，並檢走案發時所穿着的衣服、使用的八達通，但未有檢獲電腦設備，不排除有人犯案後，將其收起或棄丟。

黃大仙警區刑事總督察莫子威表示，疑人未有承認控罪，但警方有足夠證據提出檢控。警方呼籲任何人，對案件有相關資料提供，可與黃大仙警區重案組聯絡。

警方提醒夜歸女士，要留意四周環境，不要只顧玩電話，盡可能請親友陪伴回家，以及不要途經人少的地方。