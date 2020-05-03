袁國勇：港府打算全民派口罩　指禁聚令難有效執行

香港新冠肺炎疫情回落，港大微生物學系講座教授袁國勇今表示，若連同今日本港已14日沒有錄得本地個案，而本港的總體疫情、死亡率及醫護感染率都是很低，認為現時有條件放寬防疫措施，包括逐步放寬「禁聚令」。他留意到市民的防疫意識已開始鬆懈，郊野公園及商場都很多人聚集，認為「禁聚令」根本無法有效執行，應該重新檢討有關措施。惟他認為防疫措施可隨疫情發展而放鬆或再次收緊。他又透露政府打算全民派口罩。

袁國勇認為防疫措施應逐步放寬，不宜一下子解除，即使解除後，若社區出現群組感染爆發，就可能要考慮再次收緊措施，他又認為邊境限制措施應最遲才放寬。不過，他指即將復課，跨境學童難以避免，港府要有適切措施去做好防守，例如增加病毒測試的數量。他指入境人士最好是入境前7天測試結果為陰性才抵港。

袁又引述創科局消息，首度透露港府正打算「全民派口罩」，該口罩可以重洗60次，他形容有關措施為「德政」，市民不需再擔心買不到口罩，「大家都無得再賴買唔到口罩而唔戴。」他又指本港現時有97%人口有戴口罩，認為戴口罩的自律性不應鬆懈。

至於食肆的防疫措施方面，袁指有關措施在放寬前，要確保其餐廳運作模式要有效預防交叉感染，因本港過去的群組感染基本上都是在食肆或大家不佩戴口罩的情況下發生，例如卡拉OK、餐廳及酒吧。他舉例指若餐廳出現一位隱形病人，他的口水噴在餐具或托盤上，然後職員接觸後又去觸摸其他餐具，就會將病毒帶給其他客人。他指食肆等地方屬「高危控制鏈」，要確保交叉感染受控才可放寬限制措施。

對於何時可以去旅行，袁指目前全世界仍爆發疫情，呼籲大家要「忍一忍」不要外遊，認為若港人沒有做好防疫措施，分分鐘如外國般有20%的人口感染率，並有可能有14000人死亡。香港抗疫百日，袁國勇對於港人的防疫意識「好感恩」，指多得市民通力合作，與港府的防疫配合才能令疫情受控，他寄語港人在疫情緩和時仍不應鬆懈，「應反省香港接住落嚟應該點樣去行。」