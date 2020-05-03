疫情影響重建　市建局3000單位重建需暫緩

市建局有超過3000個單位重建項目，因到疫情影響而需要暫緩。

受到新冠肺炎疫情影響，部分建築工程受阻，市區重建局有3個涉及超過3000個單位的重建項目，包括公營和私人住宅新建單位需暫緩，相關項目原定今年2、3月間開展。巿建局行政總監韋志成發表網誌，指長遠來說或可能影響房屋單位的供應時間表，尤其在公營房屋方面。

不單重建項目的工作流程受阻，韋志成表示，即使是正在動工的項目，同樣因應內地停市停工，導致建築物原材料供應鏈受到影響，拖慢了施工進度及房屋單位的落成日期。在疫情下實施的「居家工作」及「限聚令」，則影響到巿建局轄下項目新建樓宇的驗收工作。

重建項目的推展進度受阻，將直接影響市建局的資金周轉，並削弱了動用從前期款項收取的流動現金作收購物業開支的調節功能，市建局於未來五年將有超過600億港元的現金支出，但現時持有的現金儲備卻只有約100億港元，韋指持續推動市區更新工作，也是疫情之下的當務之急。

他指出，市建局的重建項目，必須按照《市區重建局條例》及《市區重建策略》的程序進行。部分展開的重建項目已處於進行公眾諮詢階段，包括去年一個提交予城市規劃委員會進行公眾諮詢的九龍城項目，原定於今年1月底進行審視公眾意見的會議，亦在疫情下數度押後，至今仍然未有就有關的會議定下日期，直接影響重建項目進度。

即使已展開收購的項目，部分亦因受疫情影響法院運作而令項目地段的清場工作受阻。此類個案大約有20宗，現正等候法庭的聆訊結果；而另外亦有超過100宗個案，需待法庭重開後才能提出有關申請。這些個案涉及土瓜灣和觀塘等多個大型的重建項目，地盤平整及招標工作將有機會受到拖延。