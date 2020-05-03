不明朗因素多經濟不被看好　工會促政府發放失業援助金

新冠肺炎打擊各行各業，不少市民面臨失業，放無薪假等問題，收入大大減少。在一個論壇上，出席工會代表均不看好香港的經濟，指未來存在太多不穩定因素，目前要刺激香港經濟需依靠本土消費，並呼籲政府發放失業援助金。

勞顧會僱員代表鄧家彪指，目前社會應集中精力創造職位，並建議政府容許失業人士以個人為單位申請綜援及發放失業援助金。

勞顧會僱主代表郭振華亦稱，絕對不看好香港經濟，不單止是香港，全球都面臨同樣困境。他續稱，內地工廠上兩月完全停頓，不少訂單被取消，由於不確定因素太多，目前很難估計香港未來的經濟情況；然而，他稱中國復甦能力對比其他國家強，香港比較靠近內地，預期第3及第4季，香港經濟有機會反彈及復甦，關鍵在於應該怎樣做。

職工盟主席吳敏兒表示，目前企業不停裁員或放無薪假，惟政府卻沒差別補貼僱主，是漠視現時「防疫抗疫基金」的漏洞，她呼籲僱主與僱員同舟共濟，簽訂集體協議，如放無薪假至何時，互相配合及協調。與此同時，政府應盡快設立失業援助金，幫助勞工。

有自稱工程師的市民則表示已失業2個月，他認爲政府應直接將9000港元發放到僱員的强積金戶口，而非給予僱主。