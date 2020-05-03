袁國勇指禁聚令無法有效執行　建議重新檢討

香港新冠肺炎疫情放緩，過去兩周多日錄得「零確診」，港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇今表示，若連同今日(3日)本港已14日沒有錄得本地個案，而本港的總體疫情、死亡率及醫護感染率都是很低，認為現時有條件放寬防疫措施。他留意到市民的防疫意識開始鬆懈，郊野公園及商場很多人聚集，認為「禁聚令」根本無法有效執行，應該重新檢討。惟他認為防疫措施可隨疫情發展而放鬆或再次收緊。

袁國勇認為防疫措施應逐步放寬，不宜一下子解除，即使解除後，若社區出現群組感染爆發，就可能要考慮再次收緊措施，他又認為邊境限制措施應最遲才放寬。不過，他指即將復課，跨境學童難以避免，港府要有適切措施去做好防守，例如增加病毒測試的數量，最好將每日檢測數量增加至7000或10000個。他又認為入境人士最好是入境前7天測試結果為陰性才抵港。

至於食肆的防疫措施方面，袁指有關措施在放寬前，要確保其餐廳運作模式要有效預防交叉感染，因本港過去的群組感染基本上都是在食肆或大家不佩戴口罩的情況下發生，例如卡拉OK、餐廳及酒吧。他舉例指若餐廳出現一位隱形病人，他的口水噴在餐具或托盤上，然後職員接觸後又去觸摸其他餐具，就會將病毒帶給其他客人。他指食肆等地方屬「高危控制鏈」，要確保交叉感染受控才可放寬限制措施。

袁又形容新冠肺炎不似「沙士」，指「沙士」沒有隱形病人，病毒傳播鏈容易截斷，而新冠肺炎傳播得很快，認為只要全球疫情持續，就有機會再傳入香港，因此用28日（兩個潛伏期）去推算何時可放寬防疫措施是沒有意義。他希望盡快放寬防疫措施，令經濟及社交活動恢復，「否則香港係生存唔到落去。」他指部分活動可以較早恢復，例如戲院、演奏廳等，認為只要戴口罩、不進食，其實很安全，亦可考慮將觀眾「隔位坐」。

對於何時可以去旅行，袁指目前全世界仍爆發疫情，呼籲大家要「忍一忍」不要外遊，認為若港人沒有做好防疫措施，分分鐘如外國般有20%的人口感染率，並有可能有14000人死亡。而本港近日出現確診病人出院後又對病毒測試呈陽性的「復陽」個案，袁指近日抽取了6個病人樣本，發現無法種到病毒，認為只是病人的免疫系統未能完全消除體內病毒，但這些殘餘病毒表現都有抗體，相信沒有傳染力。

香港抗疫百日，袁國勇對於港人的防疫意識「好感恩」，指多得市民通力合作，與港府的防疫配合才能令疫情受控，他寄語港人在疫情緩和時仍不應鬆懈，「我哋依家打贏咗第一場仗，現階段係休戰，但唔應該驕傲，要準備冬天時可能有第二波爆發。」他認為港府休戰期應未雨綢繆，做好病毒檢測，檢討人手、隔離措施的數量，「否則下一波嚟到又手忙腳亂。」