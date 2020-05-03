城大研層式通風系統　減醫護感染風險

新冠肺炎疫情持續，目前仍有不少病人正在醫院接受治療，令前線醫護人員成為較容易受感染的一群。城市大學一名教授就成功研發層式通風系統，使醫護人員較易吸入新鮮空氣，並避免新空氣及「舊」空氣混合，減低醫護人員吸入含病原體空氣的風險。

隔離病房現時普遍採用混合通風系統，出風口及排風口同樣置於天花位置，令新鮮空氣有機會混合含病原體的舊空氣。城大建築科技學部主任林章教授自03年沙士爆發後一直研究通風系統，他解釋，新鮮空氣因與舊空氣氣壓不同，只會沿著天花板流動，故新鮮空氣會與舊空氣混合後，才吹送至醫護人員的呼吸區，令醫護人員吸入的是在病房已停留一段時間、可能含病原體的空氣。

林研發的層式通風系統，將出風口及排風口置於不同位置，出風口可置於牆的中間位置，安裝高度視乎房間用途而定，例如病房可設在離地面1.5米之處，即一個人站立時，頭部距離地面的平均高度，讓醫護人員可充分利用其與臥床病人兩者呼吸區近一米的高度差距，吸入新鮮空氣；而排風口則置於近地面位置，讓氣流帶走病房內的病原體，經排風咀排出。

研究團隊利用實驗及計算流體力學模擬，驗證層式通風策略應用於隔離病房的可行性，期間模擬病房內病人咳嗽一分鐘後室內飛沫的濃度及分布情況，發現使用層式通風系統，室內飛沫濃度較低，分布相對均勻；採用混合通風系統，飛沫濃度相對較高，病房內部分行走空間亦被污染。林認為，除了保護裝備，層式通風能輸送新鮮空氣和有效稀釋病原體，得以加強保護醫護人員，進一步減低風險。