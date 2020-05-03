生孩子後被定型　年輕媽媽盼加強託管助發展個人技能

母親節將近，為人父母甚艱難，年輕媽媽更不容易。有調查發現年輕媽媽較年長母親面對更多困境和更少支援，社會忽略了她們個人成長及生涯發展需要，有研究員建議政府投放更多資源支援年輕媽媽，如提供陪月服務和生涯發展服務等，亦有年輕母親希望加強託管服務，讓她們仍可安心盡展「少女時代」。

有團體去年委託香港中文大學社會工作學系，進行「香港年輕媽媽生涯發展需要」研究，以問卷形式訪問了405名24歲或以下的年輕媽媽，另外再訪問約900名24歲以上的媽媽作為對照。

對比兩個母親群組數據，調查發現年輕媽媽較認同自己在生活上遇到困難，例如職涯、經濟及學習層均較年長媽媽嚴峻。而「有了孩子之後，和伴侶的關係變差」、「 有了孩子後感到很大經濟壓力」及「我很難找到合適工作」等，年輕媽媽的認同度均較年長母親為高。以1分最低，6分最高，有87.9%年輕媽媽給予4至6分予「我很想透過修讀課程來提升自己的工作技能」一題上。

24歲的Phoebe分別育有1歲和3歲的兒子，一心進修的她卻被前夫指「你生咗小朋友仲走得去邊」，有感被定型社會角色。她指很享受育有兒女，但亦希望提升自身競爭力，她說在社工的鼓勵下，今年特意重考中學文憑試(DSE)的數學科和中史科，連同之前的成績，希望取得5科合格，為兒子作榜樣，「唔想畀小朋友覺得媽咪都唔讀書，自己都唔使讀」，她指文憑試後會報讀專上幼兒教育課程。

她續指，備試期間經濟感到困難，每月花費數千港元上堂學習，希望政府為年輕媽媽提供更多資源，加強託管服務，令她們有時間發展個人所長。

中文大學社會工作學系副教授陶兆銘指，研究結果顯示若有足夠社會支持，年輕媽媽能在其他生涯發展範疇上積極裝備自己。他建議政府提供足夠社會資源，如陪月服務和生涯發展服務等。