泳灘封閉仍逼滿人潮　拯溺員總工會促重設拯溺服務

本港新冠肺炎疫情有緩和迹象，市民蜂擁到泳灘戲水。由於泳灘因疫情已關閉，香港政府拯溺員總工會警告，假期太多市民到泳灘遊玩易生危險，建議在假日重啟拯溺服務，並提供進修機會予救生員了解更多防感染知識，甚至研究讓救生員有執法權，以執行泳池、泳灘相關規例。

近日疫情放緩，加上天氣轉好，一些泳灘如屯門黃金泳灘、南區淺水灣、西貢清水灣二灘等，都有吸引不少市民前往。香港政府拯溺員總工會前日（1日）向公務員事務局及民政事務局發信，提出上述三項建議。工會主席鄧子安指，雖然現時泳灘因疫情而關閉，但近日已有不少市民到泳灘遊玩，過去兩星期亦發生數宗溺斃意外，故認為有需要盡快回復拯溺服務。

他又指，救生員在拯溺和急救時，無法採用一般的防疫措施如戴口罩和穿防護衣等，故期望政府可以提供課程或資料，讓救生員獲得相關防疫知識。

另外，由於現時限聚令仍然生效，即使市民在泳灘聚集未有遵守有關規定，救生員因非執法人員，亦只能口頭勸喻，無法作出任何執法行動，故他認為政府應趁此期間研究讓救生員有執法能力，日後亦能執行泳池和泳灘的相關規例，例如對隨處掉垃圾和放生的人士執法等。