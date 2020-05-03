黎智英助手Mark Simon曾以壹傳媒總部地址註冊公司　涉利益衝突

壹傳媒黎智英負面新聞纏身，近日又被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款。最新調查發現，與黎智英有關連的至少17間獨立公司，3月前以壹傳媒總部地址註冊。當中15間公司董事均為黎智英，當中3間與其左右手Mark Simon共同持有，另外2間則由Mark Simon任董事。最令人質疑的是，該17間獨立公司於3月底齊齊將註冊地址改為灣仔一幢商廈。外界質疑，Mark Simon只是黎的左右手，為何可用壹傳媒總部註冊公司，當中是否涉及租金利益，有牽涉漏稅、瞞稅之嫌，促相關部門盡快介入調查。

當中一間名為「力高顧問有限公司」於1988年2月成立，董事為黎智英和壹傳媒執行董事周達權。該公司為黎智英次子黎耀恩的10間公司，提供公司秘書服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」。餐廳位於中環威靈頓街的分店早前爆出「二手凍檸茶」奉客，最終結業。

「好奇怪，黎智英不至於莫財到咁，點解要借廠房地址畀人？背後有冇不可告人嘅秘密？」議員陸頌雄批評壹傳媒做法極不恰當。他指，坊間有不少這類「公司秘書」服務，提供文書、收信等服務，做法普遍。他不解為何有關顧問公司要利用將軍澳廠房作為註冊地址，質疑當中會否牽涉不正當的錢銀交易。他認為地政總署和公司註冊署在事件上有失職之嫌，各政府部門亦有責任深入調查。

執業大律師陸偉雄認為，違契與否要仔細研究地契條款上有沒有嚴格規定土地用途，「睇吓用字有冇寫得咁死」。他又指，由於有關顧問公司已經更改註冊地址，糾正問題，接下來要視乎業主會否作相應行動，如會否接受方案，或終止租約、追收欠款等。