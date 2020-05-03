淺水灣泳灘逼滿人　無救生員當值市民照帶子女落海

今日(3日)是五一長假期最後一天，新冠肺炎疫情漸趨緩和加上天氣炎熱，大批市民蜂擁至各個沙灘戲水消暑。在廣受泳客歡迎的南區淺水灣泳灘，各處均擠滿人潮，附近的餐廳亦坐滿食客，部分甚至要排隊候座。不少市民更無視康樂及文化事務署的告示，闖入已封閉的沖身設施，並在沒有救生員當值情況下帶同孩子游泳。

因應疫情發展，港府早前刊憲關閉沙灘，康文署亦暫停開放轄下泳灘的更衣室及沖身設施，並暫停救生員服務。現場所見，淺水灣泳灘旁的康樂設施及更衣室均被拉上封鎖線，並貼上告示提醒市民不要聚集，沙灘亦有廣東話、普通話及英語，三語廣播提醒市民沒有救生員服務及不要聚集。

市民黎先生與友人跑步後到淺水灣泳灘休息，他指自己居於附近，每日均會在沙灘旁跑步及休息，相信只要與他人保持適當距離，便不會染疫。對於不少市民於沒有救生員的情況下游泳，他認為情況不太理想，有救生員當值才落水會較安全，惟他認為港府難以不斷巡查全港多個沙灘。

市民黃先生一家四口則趁假期最後一日到沙灘「鬆一鬆」，他指近日天氣較熱，相信能減低病菌的活躍性，加上自己會盡量與其他群組隔開，不擔心於染疫，直指「嚟得玩都唔驚㗎啦」。他又冀當局待「無乜事」才放寬禁聚令，因擔憂會引起社區爆發。

與5名親友到場消暑的黃先生指，其2名孩子早前被困在家中10日，特地帶他們到沙灘活動身體。他又指，自己身體健康，不太擔心染疫，惟小朋友抵抗力較弱，故無意與孩子游泳。