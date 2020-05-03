網民熱話：粉嶺私家車瘋狂越線　鐵騎男女遭剷上大銀幕

私家車失控撞向電單車，電單車上男女亦被撞飛。

駕駛者在馬路上保持專注及安全最重要，不過有些意外，卻是從天而降，避無可避。近日有車Cam就拍到一宗車禍，一架私家車疑失控下，剷向一架正前進的鐵騎，鐵騎上兩名男女慘被撞至剷上擋風玻璃再墮地，非常驚險。

現場是粉嶺公路往上水迴旋處，事發於前日(1日)中午約1時，一架電單車沿中線行駛，突然一架黃色私家車從右越過5條行車線，撞向電單車，電單車上兩名男女避無可避，被剷上擋風玻璃再飛墮地面，事後兩人清醒，但其中一人似乎冇法爬起。意外後，私家車司機亦落車視察情況。

網民直斥私家車司機害人害己，「點揸車呀？」「謀殺咁款」，認為要將司機「釘牌」懲處。事件中，電單車上33歲男司機頸及手部受傷，38歲女乘客手腳受傷，事後送院救治。至於私家車上姓陳23歲司機則未有受傷，案件暫列交通意外有人受傷處理。

網民有話說

Tung Leung：避都避唔到

Jimmys Jimmys：呢幾日應該可以出個假期盲毛系列

Amson Yeung：車速太快推頭，剷咗過對面！

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