公共設施明起陸續重開　打波限4人跑道最多200人逗留

每個設有8條400米跑道的運動場，跑道最多容許200人同時使用。

新冠肺炎疫情漸趨緩和，政府早前宣布，公務員將分兩階段復工，首階段於明日(4日)開始，絕大部分政府僱員均恢復正常上班，而多類公共設施亦會在不違反禁聚令的大前提下重新開放，包括公共服務和設施，如圖書館和室外運動場等，但每個球場只限最多4人逗留，而每個設有8條400米跑道的運動場，跑道最多容許200人同時使用。公眾游泳池、泳灘、足球場、籃球場及兒童遊樂設施等仍然關閉。

在政府宣布復工消息後，房屋委員會亦隨即表示，轄下大部分公共服務將於明日回復正常，包括管理處的收款處和所有資助房屋辦公室，而「出售居屋計劃2019」、「公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃」、「改善居住空間調遷計劃」等揀樓程序，亦會在周五(8日)逐步恢復。另外，天文台資源中心、檔案處閱覽室和個人資料私隱專員公署等亦會恢復服務，但市民需要先行預約。

政府強調，復工安排並不等於放寬所有防疫措施。隨着人流增加，政府將加強防疫，包括為出入政府大樓人士量體溫、提供搓手液，而市民亦需戴上口罩。各部門亦可讓員工繼續彈性上班及午膳，並多使用視像會議開會。

政府重開部門服務或設施一覽

4/5(周一)

●房委會轄下屋邨辦事處回復5天服務，管理處內的收款處回復正常開放時間

●社署所有辦事處重開

●勞工處所有就業中心、行業性招聘中心及職位空缺處理中心等恢復正常服務

●運輸署恢復轄下的車輛檢驗中心及駕駛路試服務

●入境處智能身份證換領中心只提供領證，以及為1957年至1961年出生、早前已預約人士辦理換證手續

6/5(周三)

●房委會逐步開放戶外康樂及健體設施

●康文署重開運動場跑道、健身設施、羽毛球場等免費戶外康樂設施

●香港中央圖書館及大會堂、荃灣及沙田等6間主要公共圖書館局部開放，並會以派籌方式管制人流

8/5(周五)

●房委會公屋及居屋揀樓程序逐步恢復

11/5(下周一)

●康文署重開室內康樂設施，包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室等

●社署的特殊幼兒中心、早期教育及訓練中心、到校學前康復服務等資助服務單位，建議於當日起逐步恢復個別訓練服務，並優先為即將升讀小一的兒童提供訓練