母親節臨近花墟人流少40%　花店減價冀薄利多銷

近日新冠肺炎疫情緩和，禁聚令等防疫措施亦將於下周四(7日)屆滿。但即使下周日(10日)便是母親節，旺角花墟今日(3日)提早預訂花束向母親表達謝意的人不多，估計人流比往年少近40%，只有零星市民表示由於需要提早慶祝，才在今日到花墟買花。有花店表示受疫情影響，母親節的生意額大跌30%，有店家甚至「到今日一個訂單都無」，亦有花店員工指由於外國的疫情嚴重，運輸時間增加逾一倍，鮮花質量亦因而下降。

花墟寶興鮮花有限公司負責人Sam哥表示，今年母親節的訂單比往年少近30%，由於店家主要售賣國外的鮮花，因此母親節的花束平均價大約在1000港元左右，而因應經濟問題，已較往年的定價降低約20%，「好似情人節咁，都係諗住薄利多銷㗎啦」！

他又指母親節的花以美國玫瑰、荷蘭牡丹為主，但由於近來往來兩地的抵港航班大減，令運輸成本和時間大增，不少批次出現延誤，往日訂貨後兩日便到的荷蘭貨源現時動輒需要近一周時間，「嚟到啲花都真係會差少少」！談及在成本大增的情況下仍然減價，他直言：「依家有生意就算㗎喇，唔可以話要賺到盡。」

在旺角花墟雅致花卉工作的林小姐表示，因應今年經濟較差，花束的定價亦不會太進取，甚至會較往年便宜20%至30%，最應市的花束大約逾百港元，較往年最熱銷的400至500港元花束相差甚遠，「今日雖然有人會行(花墟)，但無咩人真係畀錢買。」她坦言即使往年在母親節預早訂花的人本就不多，但可預見今年銷情應與往年相距甚遠，預計母親節花束銷情會較往年少近30%。她又指，自新年開始，營業額便開始大輻下跌，情人節的生意額亦比往年少近一半，經營愈發艱難。

劉小朋友今午與母親到花墟買花送贈嫲嫲，他表示今天用了68港元零用錢，花了約10分鐘挑選花束，「因為我哋間唔中先會探嫲嫲，所以就提前今日買」。

市民伍先生今午與妻子到花墟買花，直言「佢自己去揀，我畀錢就當然啦」！他又指母親節通常會一家人一同用膳，加上周四禁聚令屆滿，應會和已經獨立生活的兒女一同吃飯。他指除母親節外，每星期皆會與妻子一同逛花墟「睇吓花心情會好啲」！他補充指在疫情初期花墟的人流大減，不少店家的貨物滯銷，但近期留意到人流開始回升，店家的生意亦逐步改善。