市民外傭湧維園野餐「抖氣」　食物攤地無帶罩擅用設施

新冠肺炎疫情緩和，香港出現多日「零確診」，不少市民困在家中多時，抗疫漸趨鬆懈，人潮除逼爆沙灘外，大批民眾亦選擇在維多利亞公園架起帳篷，與親友野餐同樂。今日(3日)周日亦是外傭的法定假期，公園草地、通道兩側及樹林下均聚集大量外傭，人群相距極近，不但未有維持1.5米社交距離，部分更在地上鋪上食物，儼如「開大食會」。有駐守維園的保安員透露，雖然公園內逼滿人群，惟人流已較早前少，直言「先排起碼多一半呀」！

受疫情影響，港府早前刊憲關閉戶外免費康樂設施，維園內的健身設施等亦被拉上封鎖線，阻止市民使用設施。惟不少人無視禁令，在沒佩戴口罩的情況下闖入，並使用公園設施健身。

在港工作十多年的外傭Elly與友人到維園草地唱歌，她指早前肺炎肆虐，一度兩個月沒外出聚集。雖然近日確診數字回落，但她仍擔心染疫，故避開旺角及尖沙咀等人多地方，到人流相對較少的維園聚會。

到維園向友人學習小提琴的印傭Eny表示，早前曾因疫情暫停練習一個月，亦無法與友人聚會，對疫情緩和能夠外出感到高興。她指，雖然樹蔭下有大批外傭聚集，但認為她們均了解自己身體狀況，又會進食維他命補充劑加強抵抗力，相信不會染疫。