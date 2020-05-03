製造業24%打工仔失業　工會促派津貼設援助金

新冠肺炎肆虐全球，生產工作陷入停擺，有製造業工會於上月底向會員進行問卷調查，發現逾20%打工仔收入下降，約13%放取無薪假，近24%面臨或已成為失業大軍。工會促請政府聚焦支援受疫情影響的製造業僱員，包括向放無薪假、減薪或失業人士發放9000至1萬港元津貼，以及設立失業援助金。

香港製造業總工會在上月21日至27日進行調查，訪問了1124名製造業從業員，近54%受訪者表示提供「失業現金津貼」或「緊急失業援助金」最能幫助他們。工會指出，本地製造業大部分是依賴歐美訂單，惟目前歐美疫情依然嚴峻，重創行業的資金回流和員工生計，工會指超過80%以上受訪者為40歲以上，意味他們是家庭支柱。

年逾40歲的何女士指自己是家庭經濟支柱，需要照顧年老母親，自身有20多年從事服裝採購經驗，收入小於2萬港元。她表示疫情下曾有貨物即使運到美國當地，對方仍通知取消訂單。她指前公司於3月時減去她30%人工並稱維持約4周，惟上月30日卻遭解僱，對此感到徬徨，她從未想到政府「保就業」措施之下仍被解僱，搵工亦困難，要求政府提供失業援助。

議員何啟明要求政府解決打工仔燃眉之急，包括對失業人士發放9000港元津貼，持續6個月；向被迫放無薪假及減薪僱員發放補助每季1萬港元；設立失業援助金，而非依賴綜援援助。中期措施方面，他認為政府應創造更多就業機會，帶頭推出更多臨時職位，而僱員再培訓局的「特別·愛增值」津貼應加碼至9000港元，長遠亦應重塑高新科技製造業，改變經濟單一結構。