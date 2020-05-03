政Whats噏：6反修例義務律師爭入理事會　有律師憂政治掩蓋專業

暫有10人表明有意競逐律師會理事，其中6人為反修例義務律師。

香港律師會將於本月底舉行周年大會兼理事會改選，5個最資深理事將退任。今年改選將於下周三（6日）截止報名，據了解依家有10人表明會報名參選，當中有6人喺反修例示威活動期間擔任義務律師，將分成2張名單參選。有律師會中人指，如果被視為民主派嘅候選人全取5席，擔心政治會掩蓋專業，律師會只會得一把聲音。

律師會每年都會進行改選，喺今年將會退任嘅包括前會長熊運信、黃吳潔華、馬華潤、莊偉倫（Warren P. GANESH）同埋羅睿德（Robert C. RHODA）。據悉熊運信未有打算競逐連任，而莊偉倫同羅睿德決定競逐連任。

曾於2年前參選但落敗嘅人權律師林洋鋐（又名林耀強）今次再度參選，同佢合組名單嘅仲有彭皓昕同蔡梓蘊。同時亦有3名義務律師合組名單出選，分別為陳嘉豪、蔡頴德同黃耀初，三人喺律師會唔同委員會中工作。另外表明有意參選嘅仲有馬康利（Simon McConnel）同埋律師會外部事務常務委員會龔海欣。

面對有多位反修例義務律師參與理事會選舉，有律師會中人就話，今次選舉中暫時冇乜親建制嘅人士表明參選，擔心如果5席都由義務律師全取，律師會或會旗幟鮮明以政治立場為先，「立場等於一切，仲使乜講法律」。