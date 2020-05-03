公務員復工無指引　專家倡外賣午餐免摸廁所門柄

香港新冠肺炎疫情有緩和迹象，政府早前宣布公務員將分兩階段復工，絕大部分政府僱員將於明(4日)開始恢復正常上班。有公務員工會指，政府仍未有就復工提供指引，又擔心部分政府部門防疫物資不足，日後未能為公務員提供足夠口罩。有傳染病科專家亦建議政府實行彈性上班安排，以免早上交通工具過於擁擠，增加傳播風險，公務員亦要繼續戴口罩。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，大部分公務員都贊成政府的復工安排，因現時輪流回辦公室上班的安排，令大量申請政府紓困措施的表格積壓，在辦公室工作的同事要加班處理，不少人怨聲載道。被問到政府有否為明日復工提供指引，梁指政府並無發出指引，但認為彈性上班和午膳是必然，以免上班人士在密封的公共交通工具上聚集。

他又指部分部門防疫物資不足，只能每人每日提供一個口罩，引起不少公務員擔憂，梁籌庭呼籲各政府僱員自行配備防疫物資，又要求各部門自行動用備用現金採購，批評政府中央採購的措施無效，「(中央採購)要開標，開得嚟都天光」。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超亦指，現時正值中學文憑試(DSE)考試，希望政府部門主管繼續允許員工彈性上班，並盡可能縮短開會時間，而員工回到辦公室後，亦應繼續戴口罩和消毒桌面，午膳時亦應盡量叫外賣。另外，辦公室的布局亦應有新安排，包括拉闊座位距離，以及打開洗手間的大門，避免接觸門柄。

另外，隨着政府櫃枱及圖書館等公共服務將陸續恢復，梁子超提醒市民要維持良好衞生習慣，不要觸摸眼耳口鼻，出入各個場所時亦應經常使用搓手液消毒雙手。