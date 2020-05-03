市民五一假期行街只看不買　食肆商舖拍烏蠅生意跌90%

商店生意大跌逾90%，今年五一假期風光不再！五一假期向來屬消費旺季，惟今年撞正新冠肺炎疫情爆發，遊客數量大跌，不少商家東主苦呻生意額受重挫，擔憂未來或「捱唔住」。

東網記者今(3日)到銅鑼灣視察，發現希慎廣場及時代廣場等大型商場人流較多，惟商場內的服飾店及鞋店等均乏人問津，亦有不少人「齋睇唔買」，店內職員亦無事可做。至於街頭上雖有不少市民逛街，但人流明顯較以往疏落，不少食肆、化妝品店及藥房均「拍晒烏蠅」，以往客人擠滿店內選購貨品的情況再不復見，店員亦只能坐在店內玩手機。

酸辣面店負責人李小姐指出，該區主要做遊客生意，惟受疫情及禁聚令影響，遊客及本地客同樣大跌，相比過往五一假期生意額大跌70%。她又指，現時主要靠本地熟客光顧，相信暫時尚算「捱得住」，惟本地市民沒太大消費欲望，又擔憂未來若再有社會運動，將加劇營運困難，冀港府未來推出「救市」政策。

鐘錶店員工劉先生指出，香港自疫情爆發後限制出入境人流，大批海外熟客無法抵港購物，雖然近日不少市民遂漸回復正常生活，如常逛街，但仍無助帶動生意，預料今年五一假期的生意額較往年大跌約90%。他解釋，鐘錶價錢較昂貴，部分價值數萬港元，本地街坊不會進內選購，主要依賴海外客人生意，相信即使人流增加，亦只是「旺丁不旺財」。他又指，不少店員需放無薪假「頂住先」，惟疫情漸趨緩和，相信店舖生意終有一日會好轉。