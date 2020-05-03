政Whats噏：教師失德問題嚴重　葛珮帆怒轟楊潤雄做得差

有小學教師早前喺網上授課時，將鴉片戰爭嘅起因描繪為「英國以禁煙為由派兵攻打中國」，令社會嘩然。包括葛珮帆(EQ)在內嘅4名議員今日(3日)話收到大量市民投訴部分教材內容偏頗，促請立法會教育事務委員會主席葉劉淑儀新增議程跟進個案。EQ大鬧教育局局長楊潤雄做得好差！佢又話教育局先前又冇嚴處散布仇警言論嘅教師；通識科出咁多次問題又冇檢討機制；依家又冇跟進歪曲歷史嘅教師，好似該名教師道咗歉就冇事咁！

EQ、議員柯創盛、何俊賢同周浩鼎聯署去信葉劉，指現時不斷出現政治入侵校園，加上部分教師專業失德，又大鬧網上流傳有教材內容偏頗，缺乏有關內地嘅正面個案，涉嫌刻意放大兩地矛盾。佢哋希望葉劉喺教育事務委員會上新增議程，討論包括教材標準、確保教師的教學質素、專業失德嘅懲處機制等相關問題，以防止有教師利用教學宣傳偏頗嘅政治理念荼毒學生。

其實教師喺授課嘅時候出現立場偏頗已經唔係第1次發生，EQ就大鬧楊潤雄每次對涉事教師冇懲處之餘，仲「卸膊」、「不負責任」！佢話先前有唔少教師喺社交平台上發表仇警言論，部分通識科教師亦都藉着授課宣傳自己嘅政治理念，怒轟楊潤雄作為局長，對事件輕描淡寫，完全冇嚴謹嘅懲處機制之餘，仲遲遲未改革通識科教學內容。

EQ話今次講解鴉片戰爭嘅教師，明顯係有心犯錯，事後雖然有道歉，但質疑事態嚴重，係咪淨係道歉就算？佢話希望教育局設立相關機制，以處理不同程度嘅教師失德事件。佢又話通識科、常識科通常冇標準教材，導致教師「想點講就點講」，希望教育局檢討教材同機制，設立統一標準喎。

至於點解唔將有關訴求交畀研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會處理呢？佢話大家都見到上次教材小組喺泛民主派議員梁耀忠嘅主持下未能選出正、副主席，直斥泛民又想將「內會嗰套拉布」用喺教材小組，大鬧泛民連討論教材都唔畀，直頭係霸道嘅行為呀！