巴裔港人駿洋邨檢疫獲豬肉食品　區議員批不尊重信仰

政府早前派專機接載滯留在巴基斯坦的少數族裔港人回港，並需要在火炭駿洋邨接受14天隔離檢疫。不過，有區議員表示，接到巴基斯坦藉港人家庭投訴，駿洋邨隔離單位內有昆蟲及垃圾，而衞生署亦未有尊重他們的宗教需要，向身為穆斯林教徒的投訴人提供火腿三文治及含豬肉的杯面，違反其伊斯蘭教規。

觀塘區議員莫建成昨在社交網站Facebook貼文指，他一直跟進一個在巴基斯坦滯留的巴基斯坦藉港人家庭，他們於上月30日返港，並入住駿洋邨進行隔離檢疫，惟他們入住駿洋邨後，發現邨內環境及衞生惡劣，單位內更布滿昆蟲及垃圾。

莫續指，投訴人有一家5口，包括3名3至6歲的子女，惟單位內只得一部電風扇，空氣亦非常侷促，環境令他們開始出現感冒及鼻敏感病徵，向署方反映後方獲發多一把風扇及一套清潔工具，至昨日才安排投訴人求醫。

投訴人家庭均是穆斯林教徒，但莫指出，署方沒有因應及尊重少數族裔及他們的宗教需要變更膳食，向投訴人提供火腿三文治及含豬肉的杯面，坦言做法不尊重他人信仰，莫已安排一些合適的食物送到駿洋邨給他們。