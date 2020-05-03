疫情趨受控始全民派罩　市民嘲政府有「時差」

新冠肺炎爆發逾3個月，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今(3日)透露港府打算「全民派口罩」。有市民批評港府行動緩慢，未能於疫情最嚴峻時協助民眾取得口罩，十分無能，直言對港府沒期望，「靠自己會快啲囉」；亦有市民狠批港府「踢一踢先郁一郁」，直言現時毋須其協助亦能購入口罩，「無(派口罩)都無所謂」。

黃小姐批評港府行動遲緩，認為「全世界都買到(口罩)啦」，現時才派口罩明顯與市民的期望有落差，揶揄當局出現「時差」。她又指，口罩屬基本保護設備，港府在發現疫情具傳播性時，便應發放口罩及降低口罩售價，令全民可以較優惠價錢保障自身安全，或倣效其他國家，每周發放一定數量的口罩，讓市民不致擔驚受怕，甚至不敢上街。

她批評港府處理口罩一事無能，令香港早前出現口罩搶購潮，不少基層長者更需四出撲口罩，惟最終仍空手而歸，反而浪費掉當時佩戴的口罩，情況極不理想。被問及有否對港府失望，黃直言並沒期望，認為「靠自己會快啲囉」。

葉小姐認為香港疫情漸趨受控，加上市面上口罩供應較之前充裕，價格亦有所回落，批評港府未能於疫情最嚴重時提供口罩，行動極為遲緩，「踢一踢先郁一郁」。她稱不太在意港府派發口罩的速度，因為現時亦能從本地廠商購入口罩，直言「有(派口罩)咪用囉，無都無所謂」。