修例風波：青衣3男女撕文宣遇劫及被毆　警拘1涉案男

青衣長宏邨宏毅樓地下連儂牆，今日(3日)傍晚6時許，街坊發現2男1女在上址撕去文宣，期間有人上前企圖制止，現場消息指，有人向街坊自稱「手足」，並繼續撕去牆身文宣。

事件引起多人駐足圍觀，期間正在撕文宣3人，疑與在場大約10名穿黑衣服男子爭執，其中姓崔(34歲)女子疑遭對方一人搶去約值4,000元手機。

女事主不甘遭搶劫，遂與同行2名男子尾隨追截。詎料3名事主追至附近一個停車場，突有6名黑衣漢撲出，連同涉嫌搶劫惡漢，以手及膠棍施襲，導致與崔同行姓葉(49歲)及姓莊(47歲)男子，分別鼻、眼受傷，疑人得逞後四散。

警員接報到場調查，截獲一名姓曽(25歲)男子，經查問後相信與案有關，以涉嫌襲擊致造成實際身體傷害將曾拘捕，帶署扣查；該案亦列作襲擊致造成實際身體傷害及搶劫，交由葵青警區刑事調查隊跟進，並追緝其餘涉案6人，全部俱身穿黑色衫褲及戴口罩。

此外，警方在現場調查期間，有多名街坊聚集，並對事件表示不滿，大批防暴警接報到場增援，並表示在場人士疑違反「禁聚令」，氣氛一度緊張，事件擾攘約一小時後，街坊與防暴警俱陸續離去；而案中受傷的2名男事主，由救護車送院治理。