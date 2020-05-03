經民聯盧偉國為工程界發聲　反拉布力抗政治攬炒

香港由昔日的小漁村變成今日的國際大都會，工程業界的貢獻非常大，而工程師擔當重要角色，不同的工程專業充分發揮集體力量，涉獵的範圍非常廣泛，包括房屋、交通、醫療衞生、環境、通訊設備及教育等方面。立法會工程界功能界別議員、香港經濟民生聯盟(經民聯)主席盧偉國，代表工程界在議會內發聲，他認為業界仍有不少的機遇，惟近年立法會審批工務工程撥款飽受「拉布」拖延，審批進度緩慢，不少工程推行受到嚴重影響，他期望香港能夠盡快回復平靜，攜手令香港變得更好。

盧偉國認為，本港絕不缺乏各種類型的基建工程。首先，無論公私營的房屋供應均非常緊張，要解決當前問題，就必須要開發土地，而新發展區必須要有完善的交通網絡配合，以便利市民出行，同時帶來供水、供電、排污等必要基建。醫療系統方面，政府亦銳意提升，包括投放2000億港元，用於第1個10年醫院發展計劃，第2個10年醫院發展計劃亦預留了2700億港元，以提升醫療設施。環境方面同樣需要持續改善，包括環境設施、處理都市固體廢物設施及處理廚餘設施等。

盧指出，從上述種種可見工程業界仍有不少機遇，惟近年立法會內的不合作運動，反對派全面「拉布」及社會出現的各種形式的「攬炒」，影響各種工程的推行，令建造業失業和就業不足率急升，直接影響市民的生活，大眾的衣食住行無法得到改善，情況令人擔憂。他表示，希望香港能夠回復平靜、走出困局，工程業界攜手同心在不同崗位發揮本身的專業，繼續可持續建設香港，令香港明天更好，使年輕新一代有更多發展機遇。

此外，在新冠肺炎疫情下，盧偉國亦積極發揮工程業界的角色，如到大嶼山竹篙灣檢疫中心地盤，視察以組裝合成法建造的隔離檢疫檢疫單位；又到鯉魚門公園度假村檢疫中心地盤視察及向建造業工人派口罩；同時拍攝短片，講解Ｕ型隔氣的作用，如何定期注水，防止病毒從污水渠污染室內等，又以Zoom meeting(視像會議程式)向年輕工程師講解「疫情中的工程生計」。

對於政府推出兩輪防疫抗疫基金撥款仍有不少漏洞，包括65歲或以上沒有強積金供款的僱員和失業人士均無任何支援，長者的支援少之又少，盧偉國就聯同其他經民聯議員約見政務司司長張建宗和勞工及福利局局長羅致光，促請政府簡化審批基金的同時，善用社會資源，適時加碼紓困措施撥出款項「補漏拾遺」，直接支援未有受惠的企業和打工仔，以達致「撐企業，保就業」，亦希望資金用得其所，必須「急市民所急」，盡快將資金派到企業及打工仔手上。