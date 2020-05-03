7條新鐵路線無影　工程界議員積極向政府追數

若要優化整體城市規劃，交通基建尤為重要，近年有不少大型交通基建項目相繼落成並啟用，包括廣深港高速鐵路(高鐵)香港段、港珠澳大橋、中環及灣仔繞道等，將來亦會持續發展新鐵路，如東涌延線、新的東九龍線等，進一步擴闊未來的交通運輸網絡，惟有關工程進度緩慢，從政府2014公布至今，7條新鐵路線拖延達6年之久，盧偉國強調未來會積極向政府「追數」，讓工程如期進行，又指本港與鄰近城市的互聯互通亦相當重要。

為滿足市民對交通運輸的需求，近年有多個大型項目相繼落成啟用，包括高鐵香港段，成功接駁整個內地高鐵網絡，為港人工作、旅遊帶來很大便利；港珠澳大橋的建成，連通珠江東西兩岸，使香港交通樞紐地位更為凸顯。另外一個就是從概念到落實歷時30年的中環及灣仔繞道，改善了中環至北角的塞車問題，行車時間大大縮短， 減少車輛排放廢氣，中西區一帶的空氣品質變好。

至於運輸及房屋局經過多輪諮詢後拍板的《鐵路發展策略2014》，於2014年9月拍板，提出發展7條新鐵路線，包括東涌延線、屯門南延線、新的東九龍線等，但至今6年過去，東涌延線工程的造價及時間表延至近日才出爐，並預計2023年才動工，2029年竣工；另外6條線，包括可改善觀塘及東九龍一帶交通的新東九龍線等，均未知何時才能拍板，盧承諾未來一定會繼續「追數」，要求政府積極回應及交代，強調香港要持續發展，交通基建必須做好，對鄰近城市互聯互通亦相當重要。