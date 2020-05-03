房屋供應不足難置業　盧偉國促積極發展新市鎮

本港土地供應嚴重短缺，直接導致興建房屋用地不足，要解決這個問題，盧偉國認為必須在土地基建方面着手，而最基本的就是開發土地、發展新市鎮，使市民可以安居樂業，其次便是進行填海工程。但他坦言，填海或會引起社會很多爭議和討論，難以推展，但始終認為政府需要集中研究有關方案，應付未來城市發展的需要，直指不做就永遠無法解決土地不足問題。

盧偉國表示，發展新市鎮增加房屋供應是市民熟知的模式，亦是政府一項持續進行的工作。現時的沙田、大埔、葵涌等地區均是這樣發展出來的，近期就有東涌、將軍澳，而目前正在進行的則有新界東北面的古洞北、粉嶺北，還有元朗洪水橋等，這些新發展區的基建工程已經開始，政府也一直不斷推行中，希望利用此模式提供更多的土地房屋，同時工程能夠創造就業機會。

另一個爭議議題則是填海，盧認為要開發土地，填海也是相當有效的模式。他解釋，香港開埠以來填海逾7000公頃，又指本港目前除了進行機場第三跑道的650公頃填海工程，另外還有東涌東的填海計劃，提供100多公頃土地，可作居住及商業用途。至近年，政府積極研究「明日大嶼」，即在香港島與大嶼山之間的中部水域填出1000公頃人工島，以增加房屋供應。

盧坦言，在目前的政治氣候下，社會各界對於填海持有不同意見，難以推展，但他認為有關研究仍要進行，儘管可能帶來許多爭議和討論，但不做就永遠無法解決土地不足問題。