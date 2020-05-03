盧偉國精通中西樂器　大多無師自通

工程界議員盧偉國於1976年香港大學機械工程學系畢業後，便開始投身工程界，期間不斷自我增值，繼續修讀碩士，其後更取得博士學位，並逐步發展自己的工程事業，再到後來投入各種社會服務，多年來沒有停止服務工程界。工程師出身的盧偉國，說起音樂隨即眉飛色舞，他熱愛音樂，精通中西樂器，並當作自己生活的一部分，對家庭亦關懷備至，完美兼顧各個方面。

盧偉國指，1970年代香港起飛，工程界不同專業如機電業、土木工程、電子工程等需要大量人才，亦有很多發展機會，當時大家都非常珍惜這些機會，公餘進修也是非常流行的風氣，而他學士畢業後亦繼續進修，直至取得英國華威大學工學博士學位。至於社會工作方面，盧於1982年成為香港工程師學會會員，2007至2008年任工程師學會會長，至近8年則代表工程界在立法會發聲。

現時盧偉國為立法會工程界議員外，還擔任香港房屋委員會委員、醫院管理局成員、香港機場管理局成員、西九文化區管理局董事局成員、香港品質保證局榮譽主席等公職。

另外，1997年香港回歸後，政府便委任他為沙田區議會委任議員，直至2011年底，長達14年。期間並加入科技委員會、工業總會等，認識不少人，包括經民聯榮譽主席梁君彥、副主席林健鋒等，他們更成立珠三角工業協會，專門研究珠三角對本港帶來的機遇及變化，讓大眾明白香港並非沒有工業，反而是擴充了好幾倍。

作為跨國公司總裁的盧偉國，曾到過內地長春、天津、中山等地，見證了內地的發展。此外，他亦曾擔任政府不同委員會成員，包括城市規劃委員會(城規會)、可持續發展委員會等，又曾任香港城市大學校董會成員，現爲香港科技大學榮譽院士、英國華威大學工業院士、香港職業訓練局榮譽院士、及城市大學榮譽院士和兼任教授。

至於音樂，則是盧的業餘愛好。他年幼時家住九龍城福佬村道唐樓，當時見有小朋友在天台吹口琴、拉二胡，盧很感興趣，加上著名口琴演奏家梁日昭在電台教授口琴吹奏，盧便着媽媽到國貨公司買了一把口琴，再買本口琴書，邊聽電台邊自學口琴，其後再接觸笛子、洞蕭、二胡、琵琶甚至色士風及古琴。

盧稱，大多樂器都是無師自通，只有部分有正式學習，例如琵琶，他笑言，當年很喜歡電影《甲午風雲》中鄧世昌演奏的《十面埋伏》琵琶古曲，會考放榜後做暑期工賺錢買了一把琵琶，並請老師教授，大家都說「千日琵琶百日筝」，但他勤力練習，僅用了「百日」便基本上學會了琵琶。另外就是1982年，他跟隨香港粵樂大師王粵生學習粵曲整整7年。

被問及如何兼顧家庭、事業及興趣各個範疇，盧說這些都是生活的一部分，專業發展、持續進修及社會服務對他而言都非常重要，他十分熱愛中國文化及音樂，更是公餘的主要興趣，由收集書畫開始，再藏古琴，經過多年來的收藏，已變成他的另類投資。他更精通中西樂器，經常四出演奏娛賓，過往曾為中文大學的吐露絃歌粵曲籌款晚會表演，又在港鐵中環站，與港鐵工程師合奏中樂，生活多姿多采。