滅蟲鼠隊不獲抗疫津貼　關注團體斥政府離地

政府津貼清潔工人抗疫，滅蟲鼠隊竟不獲分亳！港府在首輪抗疫防疫基金中，透過其委聘的服務承辦商，向外判清潔工人派發1000港元抗疫津貼，為期不少於4個月。有專責滅蟲鼠的食物環境衞生署外判工人透露，由於其職位是一般工人，而非清潔工人，無法領取該筆津貼。有關注團體指滅蟲鼠同屬高風險染疫工作，認為他們不獲津貼並不公平，質疑政府離地，直言：「唔知實際情況喺點！」

食環署外判工萍姐指，滅蟲鼠隊日常工作與一般清潔工人無太大分別，甚至「樣樣都要做」，除掃走巷內垃圾及積水外，亦要擺放老鼠藥和落蚊沙，並以英泥封上老鼠洞。她表示，近日疫情肆虐，加上不時有人於巷內便溺，擔心清理排泄物時不慎染疫，慨嘆：「為咗搵食無辦法啦。」

萍姐又指，月薪只有9500港元，惟清掃積水容易濺濕口罩，每日至少更換3個口罩，公司及政府每日分別僅提供一個口罩，只好自行張羅口罩，財政壓力大增。她本來欲以該筆津貼幫補口罩費用，現感到失落及不憤，認為港府不應遺忘他們，冀能被納入受惠名單。

香港天主教勞工事務委員會政策研究幹事羅佩珊指，滅蟲鼠工友與清潔工人性質一樣，質疑港府不清楚其實際工作情況。她又指，港府至今未有公開有關詳細內容，加上需由承辦商協助申領津貼，不但令工友「咩都要靠公司先知」，亦無誘因驅使公司幫忙，促當局惠及該批工友，並讓工友自行申請津貼。