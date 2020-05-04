譚得志買釘契村屋　天台涉僭建

多名民主派人士先後被揭僭建外，屢次捲入官非的人民力量副主席譚得志（快必）購入大埔釘契村屋，該住所天台亦涉嫌有違例構築物。早前有官員同涉僭建風波，譚得志等民主派人士更曾參與示威行動，抗議官員知法犯法，但原來自己亦其身不正。

本報記者昨日曾到譚得志位於大埔汀角路汀角村的村屋住所外視察，發現該村屋天台一角建有天台屋，四周以玻璃窗圍封，涉及面積相信接近一百呎。本報翻查土地註冊處紀錄，譚於二○○七年九月以一百八十一萬元購入有關單位，譚一人持有單位。

根據《建築物條例》，任何人須事先獲屋宇署批准及同意，才可在樓宇的天台、平台或天井搭建預製的構築物，包括體積超過三平方米或高度超過兩米的活動屋及大型儲物櫃，或玻璃屋。

譚得志除了捲入今次住所僭建風波外，過去亦屢次捲入官非，包括涉嫌於本年一月在大埔一個反修例集會上，呼籲中學生參與一個已被警方反對的遊行，他在同月被警方拘捕，指其涉嫌煽惑他人參與未經批准集結。

譚回應查詢時指，僭建物在買入村屋時已存在，當時亦有通知屋宇署，署方亦已「釘契」，但未有要求拆除，他亦因環保理由未有拆除。不過他續指，在二○一八年颱風山竹襲港時，吹倒涉事的僭建物，而他亦沒有再興建僭建物，因此現時住址沒有僭建物。